YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@yeditepedenetim.comyeditepedenetim@hs03.kep.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksFahrettin Kerim Gökay cad.Okul Sk.Altunizade Sit.E Blok D.16 Altunizade Üsküdar / İstanbul 0216 327 62 62 0216 327 62 63Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HÜSEYİN ÇETİN 13940 TRY 23,23MEHMET NADİ ABBASOĞLU 11820 TRY 19,70MEHMET RÜYAN SOYDAN 10520 TRY 17,53SADRETTİN DEMİRAY 6600 TRY 11,00MEHMET SAAT 6420 TRY 10,70YILMAZ GÜNEY 4800 TRY 8,00ZEKERİYA ÇELİK 4800 TRY 8,00EROL ERYÜRÜK 100 TRY 0,17ERKİN SAĞBAN 100 TRY 0,17HASAN ERASLAN 100 TRY 0,17ERDOĞDU ÖZ 100 TRY 0,17HÜSEYİN ÇAVUŞ 100 TRY 0,17HAKAN KOCA 100 TRY 0,17MEHMET ALİ ORAK 100 TRY 0,17KAZIM ÇALIŞKAN 100 TRY 0,17FAHRİ ARIKAN 100 TRY 0,17İBRAHİM TÜRKİŞ 100 TRY 0,17MUSTAFA SERDAR SUNAR 100 TRY 0,17TOPLAM 60000 TRY 100Yetkilendirme ve Lisans BilgileriYabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş Praxity Global Alliance of Independent Firms