YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.05.2020 15:55
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@yeditepedenetim.com
yeditepedenetim@hs03.kep.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fahrettin Kerim Gökay cad.Okul Sk.Altunizade Sit.E Blok D.16 Altunizade Üsküdar / İstanbul 0216 327 62 62 0216 327 62 63
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN ÇETİN 13940 TRY 23,23
MEHMET NADİ ABBASOĞLU 11820 TRY 19,70
MEHMET RÜYAN SOYDAN 10520 TRY 17,53
SADRETTİN DEMİRAY 6600 TRY 11,00
MEHMET SAAT 6420 TRY 10,70
YILMAZ GÜNEY 4800 TRY 8,00
ZEKERİYA ÇELİK 4800 TRY 8,00
EROL ERYÜRÜK 100 TRY 0,17
ERKİN SAĞBAN 100 TRY 0,17
HASAN ERASLAN 100 TRY 0,17
ERDOĞDU ÖZ 100 TRY 0,17
HÜSEYİN ÇAVUŞ 100 TRY 0,17
HAKAN KOCA 100 TRY 0,17
MEHMET ALİ ORAK 100 TRY 0,17
KAZIM ÇALIŞKAN 100 TRY 0,17
FAHRİ ARIKAN 100 TRY 0,17
İBRAHİM TÜRKİŞ 100 TRY 0,17
MUSTAFA SERDAR SUNAR 100 TRY 0,17
TOPLAM 60000 TRY 100
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş Praxity Global Alliance of Independent Firms
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847282
BIST