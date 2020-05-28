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YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.05.2020 15:55
GÜNCEL HABERLER



YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@yeditepedenetim.com
yeditepedenetim@hs03.kep.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fahrettin Kerim Gökay cad.Okul Sk.Altunizade Sit.E Blok D.16 Altunizade Üsküdar / İstanbul 0216 327 62 62 0216 327 62 63

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN ÇETİN 13940 TRY 23,23
MEHMET NADİ ABBASOĞLU 11820 TRY 19,70
MEHMET RÜYAN SOYDAN 10520 TRY 17,53
SADRETTİN DEMİRAY 6600 TRY 11,00
MEHMET SAAT 6420 TRY 10,70
YILMAZ GÜNEY 4800 TRY 8,00
ZEKERİYA ÇELİK 4800 TRY 8,00
EROL ERYÜRÜK 100 TRY 0,17
ERKİN SAĞBAN 100 TRY 0,17
HASAN ERASLAN 100 TRY 0,17
ERDOĞDU ÖZ 100 TRY 0,17
HÜSEYİN ÇAVUŞ 100 TRY 0,17
HAKAN KOCA 100 TRY 0,17
MEHMET ALİ ORAK 100 TRY 0,17
KAZIM ÇALIŞKAN 100 TRY 0,17
FAHRİ ARIKAN 100 TRY 0,17
İBRAHİM TÜRKİŞ 100 TRY 0,17
MUSTAFA SERDAR SUNAR 100 TRY 0,17
TOPLAM 60000 TRY 100

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş Praxity Global Alliance of Independent Firms




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847282


BIST



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104.535
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 13.974.999 % 9,99  
ARSAN 4,96 38.692.418 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.135.067 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.332.478 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.754.380 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3577 8,3997 % 0,94  
Frank 7,0178 7,0601 % 0,70  
Riyal 1,8110 1,8201 % 0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 11,62  
Altın Gr. 377 378 5,22  
Cumhuriyet 2.449 2.480 33,40  
Tam 2.521 2.556 45,80  
Yarım 1.230 1.244 16,80  
Çeyrek 615 623 8,40  
Gümüş.Ons 17,33 17,37 0,09  
Gümüş Gr. 3,82 3,82 0,05  
B. Petrol 35,45 35,45 0,85  
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