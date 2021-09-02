***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [YEOTK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarYEO Teknoloji Enerji payları 03/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 24.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiYEO TEKNOLOJI ENERJI XUTUM 03/09/2021YEO TEKNOLOJI ENERJI XTUMY 03/09/2021YEO TEKNOLOJI ENERJI XBANA 03/09/2021YEO TEKNOLOJI ENERJI XHARZ 03/09/2021YEO TEKNOLOJI ENERJI XUHIZ 03/09/2021YEO TEKNOLOJI ENERJI XSIST 03/09/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961518BIST