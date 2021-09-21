***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:21
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964653
BIST
13:091.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
13:098,6568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:0910,1885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0276
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:09491,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 491,16
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:09
|KTSKR
|64,25
|25.143.129
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.152.038
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|UZERB
|30,40
|136.136
|% 8,49
|
|NUGYO
|11,91
|10.128.371
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.560.410
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|TEZOL
|16,97
|340.832.424
|% -5,41
|
|HUBVC
|10,99
|69.231.033
|% -5,34
|
|TEZOL
|16,97
|340.832.424
|% -5,41
|
|YKBNK
|2,39
|209.260.306
|% 0,42
|
|ISKPL
|6,88
|180.716.745
|% 1,03
|
|BIOEN
|35,74
|147.122.658
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,00
|133.064.753
|% 0,91
|
|ISKPL
|6,88
|180.716.745
|% 1,03
|
|TEZOL
|16,97
|340.832.424
|% -5,41
|
|ODAS
|1,35
|21.779.153
|% 0,00
|
|ORGE
|6,59
|81.532.559
|% -0,30
|
|UNLU
|5,59
|50.681.444
|% 4,88
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6529
|8,6568
|% -0,09
|
|Euro
|10,1589
|10,1885
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,7966
|11,8558
|% -0,03
|
|Frank
|9,3018
|9,3578
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2972
|2,3087
|% -0,30
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|3,37
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|-2,00
|
|Tam
|3.231
|3.313
|-0,94
|
|Yarım
|1.562
|1.602
|-0,46
|
|Çeyrek
|783
|801
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,77
|