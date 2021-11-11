***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 17:20
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977061
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
18:059,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0536
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
18:0511,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0685
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
18:05591,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,96
|Açılış
|: 591,30
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|102,30
|25.276.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.021.127
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|119.598.763
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.957.632
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|20.074.366
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.752.407
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.306.108
|% -9,91
|
|TURGG
|130,30
|41.912.415
|% -9,89
|
|SUMAS
|94,10
|730.369
|% -8,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
|
|EGEPO
|6,21
|89.254.088
|% 4,19
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|YEOTK
|55,95
|62.237.773
|% -5,89
|
|GESAN
|21,52
|53.850.671
|% -2,62
|
|EGEPO
|6,21
|89.254.088
|% 4,19
|
|KIMMR
|3,21
|34.869.115
|% -0,93
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|IHAAS
|4,08
|28.608.222
|% -4,23
|
|HEDEF
|3,23
|11.948.410
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8844
|9,8872
|% 0,46
|
|Euro
|11,3500
|11,3654
|% 0,60
|
|Sterlin
|13,1798
|13,2459
|% 0,17
|
|Frank
|10,6824
|10,7468
|% 0,09
|
|Riyal
|2,6264
|2,6396
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,20
|
|Altın Gr.
|591
|591
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|0,18
|
|B. Petrol
|83,01
|83,01
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
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17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
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17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
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17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem