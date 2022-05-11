***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 10:00
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029044
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
0
En Düşük
0
18:0515,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0417
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0752
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05911,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 8,81
|Açılış
|: 911,15
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|20,90
|88.310.388
|% 1,30
|
|TMPOL
|17,18
|23.613.992
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,15
|142.775.974
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,06
|79.916.015
|% 0,00
|
|TCELL
|20,82
|279.977.891
|% 0,00
|
|ULKER
|16,74
|36.199.356
|% 0,00
|
|SNGYO
|8,13
|72.514.430
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,73
|565.010.652
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,19
|8.316.054
|% 0,00
|
|TDGYO
|7,00
|4.979.085
|% 0,00
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 0,00
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2759
|15,2880
|% 0,27
|
|Euro
|16,1447
|16,1577
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,9100
|19,0049
|% 0,88
|
|Frank
|15,3975
|15,4902
|% 0,82
|
|Riyal
|4,0836
|4,1041
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|6,91
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,74
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,24
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,66
|
Seans Raporu
18:05
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10:01XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 39, 013.00 milyon TL de
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17:57PNLSN
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17:56LIDFA
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