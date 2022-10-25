***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:01
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073796
BIST
10:463.995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 17,68
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
10:4618,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
10:4618,3677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
10:46984,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,12
|Açılış
|: 984,22
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler10:44
|TSPOR
|4,95
|233.750.959
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|17.233.245
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.355.250
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|109.296.855
|% 9,98
|
|SANEL
|11,65
|2.198.849
|% 9,91
|
|PENTA
|64,00
|34.548.208
|% -9,67
|
|CONSE
|7,40
|168.630.844
|% -9,65
|
|ALKA
|39,94
|131.997.307
|% -8,99
|
|SKTAS
|3,56
|19.821.247
|% -6,81
|
|TGSAS
|16,88
|9.777.488
|% -6,64
|
|THYAO
|101,00
|1.761.055.446
|% 1,51
|
|SASA
|104,70
|727.741.195
|% 4,70
|
|EKGYO
|4,68
|673.467.816
|% 1,08
|
|TOASO
|106,70
|597.189.361
|% -0,19
|
|EREGL
|30,68
|566.154.787
|% 0,66
|
|EKGYO
|4,68
|673.467.816
|% 1,08
|
|TSKB
|2,99
|205.549.987
|% 3,10
|
|SKBNK
|2,04
|118.538.041
|% 3,03
|
|YKBNK
|9,50
|495.521.360
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,95
|233.750.959
|% 10,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6116
|% 0,15
|
|Euro
|18,3498
|18,3608
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9675
|21,0727
|% 0,25
|
|Frank
|18,4982
|18,6096
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,05
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-4,49
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.639
|6.744
|-25,00
|
|Yarım
|3.235
|3.292
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|90,81
|90,81
|-0,40
|