***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:16
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100407
BIST
17:124.773
En Yüksek
|Değişim
|: -4,31%
|| -214,77
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.772
17:1218,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:1220,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0455
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:121.133,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.134,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:10
|SDTTR
|56,65
|7.075.245
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.645.810
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,47
|59.678.166
|% 8,31
|
|OYLUM
|4,14
|46.889.203
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.138.630
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.069.811
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|462.960.056
|% -9,99
|
|THYAO
|128,90
|7.746.464.696
|% -1,75
|
|EREGL
|37,76
|5.714.599.434
|% -0,26
|
|ASELS
|54,35
|5.191.974.433
|% -6,53
|
|KRDMD
|17,68
|4.172.661.968
|% -2,54
|
|TUPRS
|481,00
|4.094.916.561
|% 1,20
|
|EKGYO
|8,31
|3.082.190.655
|% -2,24
|
|YKBNK
|8,86
|3.132.039.058
|% -7,03
|
|KRDMD
|17,68
|4.172.661.968
|% -2,54
|
|SKBNK
|2,60
|563.133.045
|% -4,76
|
|KATMR
|2,09
|419.337.893
|% -9,91
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7736
|18,7804
|% 0,04
|
|Euro
|20,1930
|20,1969
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6591
|22,7727
|% -0,38
|
|Frank
|20,1384
|20,2597
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% -0,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.671
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|1,76
|
Seans Raporu
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