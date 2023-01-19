***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 17:02
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103204
BIST
17:445.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 28,63
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
17:4418,8010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
17:4420,3332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0456
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
17:441.157,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.157,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.159,22
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler17:44
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.683.506
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.150.375
|% 9,98
|
|PKART
|26,04
|16.331.778
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,64
|9.445.880
|% 9,97
|
|PRDGS
|9,29
|540.797.196
|% -9,98
|
|EUHOL
|2,30
|221.694.706
|% -8,00
|
|ARMDA
|308,50
|23.902.421
|% -7,27
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,08
|84.953.301
|% -6,26
|
|THYAO
|154,80
|14.115.763.497
|% 3,82
|
|EREGL
|40,32
|6.237.533.174
|% -0,64
|
|ASELS
|61,75
|5.651.476.455
|% -2,06
|
|KOZAL
|597,50
|5.601.702.208
|% 5,75
|
|KRDMD
|19,35
|5.560.001.441
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,44
|3.096.533.290
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,67
|2.898.562.214
|% 0,10
|
|KRDMD
|19,35
|5.560.001.441
|% -0,36
|
|ISCTR
|11,60
|2.399.006.112
|% 1,93
|
|AKBNK
|17,48
|3.436.470.766
|% 0,69
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7931
|18,8010
|% 0,01
|
|Euro
|20,3219
|20,3332
|% 0,22
|
|Sterlin
|23,1409
|23,2569
|% 0,08
|
|Frank
|20,4294
|20,5525
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9893
|5,0143
|% 0,02
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|11,86
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.158
|7,02
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.854
|7.913
|34,00
|
|Yarım
|3.827
|3.872
|16,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.936
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,52
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,22
|0,03
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|0,61
|
Seans Raporu
17:44
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
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17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem