***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2023 10:00
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197751
BIST
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12:588.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 60,79
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5827,4168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5129
|Açılış
|: 27,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5828,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,5758
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:581.654,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 32,79
|Açılış
|: 1.654,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:58
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.468.407
|% 9,98
|
|MAALT
|824,30
|86.858.849
|% 9,98
|
|ADGYO
|29,52
|388.605.083
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|870.798.861
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|3.846.265
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|242,40
|14.991.920.116
|% 5,21
|
|ISCTR
|26,04
|2.576.511.572
|% 2,12
|
|YKBNK
|17,28
|2.356.686.265
|% 1,83
|
|TUPRS
|164,10
|2.278.367.910
|% 0,24
|
|GUBRF
|368,40
|2.244.051.102
|% -3,94
|
|YKBNK
|17,28
|2.356.686.265
|% 1,83
|
|ZOREN
|5,20
|588.397.349
|% 0,39
|
|EKGYO
|8,09
|867.485.238
|% 0,62
|
|KATMR
|2,44
|252.783.924
|% 0,41
|
|ISCTR
|26,04
|2.576.511.572
|% 2,12
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4125
|27,4168
|% 1,91
|
|Euro
|28,9754
|28,9973
|% 2,03
|
|Sterlin
|33,3386
|33,5058
|% 2,47
|
|Frank
|29,7674
|29,9467
|% 2,39
|
|Riyal
|7,2913
|7,3278
|% 2,01
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|32,83
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-27,00
|
|Tam
|11.011
|11.092
|-11,00
|
|Yarım
|5.523
|5.569
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.785
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,95
|0,44
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-0,44
|