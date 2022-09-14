***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 09:40
***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YEOTK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Barış Esen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062969
BIST
11:533.299
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -127,56
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
11:5318,2544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:5318,2481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0547
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2817
En Düşük
18,1753
11:531.000,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.000,97
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PAGYO
|23,12
|8.871.027
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.103.021
|% 9,96
|
|DESA
|31,20
|27.522.052
|% 8,18
|
|HURGZ
|2,84
|46.358.303
|% 5,97
|
|IEYHO
|1,08
|95.776.660
|% 5,88
|
|ISCTR
|10,17
|1.157.794.091
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|45.566.410
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.628.880
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.207.463.878
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.009.773
|% -9,99
|
|THYAO
|69,50
|1.918.748.575
|% -2,25
|
|ASELS
|28,74
|1.486.652.866
|% -4,20
|
|KRDMD
|13,01
|1.429.487.418
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|1.299.851.793
|% -9,96
|
|HALKB
|12,26
|1.207.463.878
|% -9,99
|
|EKGYO
|4,34
|1.062.518.229
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.157.832.797
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,41
|164.062.299
|% -4,08
|
|ISCTR
|10,17
|1.157.794.091
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,01
|1.429.487.418
|% -9,97
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2518
|18,2544
|% 0,03
|
|Euro
|18,2370
|18,2481
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,9976
|21,1029
|% 0,41
|
|Frank
|18,9289
|19,0429
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,01
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.765
|6.826
|10,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,08
|
|B. Petrol
|92,98
|92,98
|-0,19
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08ASUZU
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 245.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 428 adet işlem
-
12:07ISFIN
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 8.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 948, 525 adet işlem
-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 24 kaybederek (% -4.20 ) 3, 591
-
12:06
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, KRDMD
-
12:06XU100
Endeks 3, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 9 altında . İşlem hacmi 24, 824.00 milyon TL de