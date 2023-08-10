***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2023 13:14
***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YEOTK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Caner Karataş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183467
BIST
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13:307.734
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 133,77
|Açılış
|: 7.652
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|Önceki Kapanış
|: 7.601
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7.647
En Yüksek
7.746
13:3027,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0697
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0598
En Düşük
26,4619
13:3029,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2204
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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29,8524
En Düşük
28,7774
13:301.670,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.670,40
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|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
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1.670,68
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler13:30
|ORGE
|38,50
|166.205.411
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|93.164.581
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|12.537.285
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|8.231.947
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|PRZMA
|30,94
|5.724.964
|% -9,95
|
|VERTU
|35,36
|144.824.847
|% -9,57
|
|DERIM
|16,27
|69.121.291
|% -9,26
|
|QNBFL
|185,20
|602.494
|% -8,90
|
|YKSLN
|11,54
|50.105.947
|% -8,41
|
|THYAO
|265,90
|7.962.468.205
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,72
|6.182.156.514
|% 4,24
|
|ISCTR
|18,39
|5.936.915.657
|% 4,31
|
|AKBNK
|32,90
|5.461.223.609
|% 6,27
|
|ASTOR
|120,70
|3.504.268.793
|% 3,07
|
|YKBNK
|16,72
|6.182.156.514
|% 4,24
|
|ISCTR
|18,39
|5.936.915.657
|% 4,31
|
|SKBNK
|3,58
|1.006.416.059
|% 4,68
|
|AKBNK
|32,90
|5.461.223.609
|% 6,27
|
|ADESE
|2,27
|375.319.903
|% 4,61
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0203
|27,0598
|% 0,26
|
|Euro
|29,8086
|29,8524
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,4013
|34,5738
|% 0,47
|
|Frank
|30,8330
|31,0188
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1890
|7,2251
|% 0,19
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,94
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-34,00
|
|Tam
|11.131
|11.211
|-4,00
|
|Yarım
|5.574
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.816
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,85
|0,16
|
|B. Petrol
|87,31
|87,31
|-0,24
|