***YEOTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
20.07.2022 17:00
***YEOTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler YEOTK
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. TREYEOT00010 YEOTK Nakit Temettü Ödeme 28,125 31,25 20/07/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047014
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1207
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7531
En Düşük
17,5641
18:0518,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1717
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05975,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 15,43
|Açılış
|: 975,67
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
979,38
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7001
|17,7224
|% 0,69
|
|Euro
|18,0633
|18,0969
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,1551
|21,2612
|% 0,63
|
|Frank
|18,2139
|18,3236
|% 0,93
|
|Riyal
|4,7018
|4,7254
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|16,84
|
|Altın Gr.
|976
|976
|15,49
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.627
|6.727
|119,00
|
|Yarım
|3.229
|3.291
|62,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.645
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem