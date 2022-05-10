***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 165.970.167 103.321.926Satışların Maliyeti28 -140.337.950 -65.658.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.632.217 37.663.294Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)25.632.217 37.663.294Genel Yönetim Giderleri29 -4.138.895 -1.805.187Pazarlama Giderleri29 -5.467.959 -15.004.029Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 19.168.859 7.463.474Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -13.583.988 -7.103.415ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.610.234 21.214.137Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.184.097 6.861.840Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -2.369.600 -135.360Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar666.265 -1.555FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.090.996 27.939.062Finansman Gelirleri33 0 0Finansman Giderleri33 -11.755.470 -3.638.009SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.335.526 24.301.053Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri613.150 -7.840.128Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -577.154 -2.113.569Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.190.304 -5.726.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.948.676 16.460.925DÖNEM KARI (ZARARI)11.948.676 16.460.925Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar257.021Ana Ortaklık Payları11.691.655 16.460.925Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 0,48720000 0,82300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.305.646 1.537.512Dönem Karı (Zararı)11.691.655 16.460.925Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.691.655 16.460.925Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.449.701 10.540.898Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 575.981 233.983Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler190.540 2.291.068Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 87.467 2.330.603Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 103.073 -39.535Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.173.126 217.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.202.858 217.348Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -29.732 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.759.737 81.816Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 2.269.976 716.453Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 635.840 347.350Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -146.079 -981.987Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -636.533 -123.445İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-636.533 -123.445Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -613.150 7.840.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.360.332 -24.148.176Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -13.428 7.342.999Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 4.984.133 16.862.344İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.121.637 -1.882.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.862.496 18.744.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.903.662 358.928İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.903.662 358.928Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler12 -45.578.980 237.145Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-45.578.980 237.145Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 1.828.000 -1.218.180Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -20.687.431 11.087.696Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 14.682.594 -9.172.158İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.654.127 -84.943İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.336.721 -9.087.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 4.013.626 414.723Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 19.434 2.145.476İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.434 2.145.476Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 64.911.351 -51.104.413İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -12.895.305 -1.102.736Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.895.305 -1.102.736Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.501.688 2.853.647Alınan Faiz-2.269.976 -716.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -58.685 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.867.381 -599.682YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.062.074 -1.961.674Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -5.062.074 -1.961.674Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.062.074 -1.961.674FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.316.693 268.449Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri91.620.588 21.886.632Kredilerden Nakit Girişleri91.620.588 21.886.632Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.102.534 -17.100.140Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.102.534 -17.100.140Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.066 -14.188Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.129.295 -4.503.855YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.560.265 -155.713Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi725.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.285.508 -155.713DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 149.788.198 48.472.096DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 192.073.706 48.316.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 207.534.601 155.119.798Finansal Yatırımlar7 198.464 185.036Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar198.464 185.036Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar198.464 185.036Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar10 78.330.567 83.256.088İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.680.168 12.801.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar68.650.399 70.454.283Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar11 5.659.367 3.755.705İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.659.367 3.755.705Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar12 157.361.730 111.782.750Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları157.361.730 111.782.750Türev AraçlarStoklar13 9.879.311 11.810.384Peşin Ödenmiş Giderler15 76.284.154 55.596.723İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler76.284.154 55.596.723Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 8.134.754 1.007.615Diğer Dönen Varlıklar26 29.080.576 16.185.271ARA TOPLAM572.463.524 438.699.370TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR572.463.524 438.699.370DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 2.359.478 1.722.945Maddi Duran Varlıklar18 27.275.793 22.719.804Kullanım Hakkı Varlıkları19 2.854.803 711.961Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 47.967 55.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.967 55.473Peşin Ödenmiş GiderlerDiğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR32.538.041 25.210.183TOPLAM VARLIKLAR605.001.565 463.909.553KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 47.699.789 40.812.054İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 47.699.789 40.812.054Banka Kredileri47.699.789 40.812.054Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 79.642.299 69.342.181İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 79.642.299 69.342.181Banka Kredileri79.547.061 69.306.550Kiralama İşlemlerinden Borçlar95.238 35.631Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar10 95.111.488 79.793.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17.207 1.671.334İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar95.094.281 78.121.720Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 8.935.418 4.921.792Diğer Borçlar11 132.658 113.224İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar132.658 113.224Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 107.830.487 42.919.136Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 577.154 1.119.762Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.879.472 1.382.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.633.987 1.107.133Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar245.485 275.217Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM341.808.765 240.403.553TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER341.808.765 240.403.553UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 35.283.675 7.820.309İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar35.283.675 7.820.309Banka Kredileri32.486.635 7.096.827Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.797.040 723.482Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar23 2.065.104 1.844.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.065.104 1.844.575Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 18.026.720 19.137.666Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.375.499 28.802.550TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER397.184.264 269.206.103ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 206.478.364 193.744.034Ödenmiş Sermaye24.000.000 24.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 71.187.816 71.187.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -450.292 -767.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-450.292 -767.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-450.292 -767.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.506.108 3.780.865Yabancı Para Çevrim Farkları322.751 -402.492Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)4.183.357 4.183.357Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)4.183.357 4.183.357Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerGeçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 95.543.077 43.671.717Net Dönem Karı veya Zararı11.691.655 51.871.360Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.338.937 959.416TOPLAM ÖZKAYNAKLAR207.817.301 194.703.450TOPLAM KAYNAKLAR605.001.565 463.909.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 20.000.000 -175.442 13.759.424 29.912.293 63.496.275 63.496.275Transferler27 29.912.293 -29.912.293Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -81.172 16.460.925 16.379.753 16.379.753Dönem Karı (Zararı)16.460.925 16.460.925 16.460.925Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-81.172 -81.172 -81.172Dönem Sonu Bakiyeler27 20.000.000 -256.614 43.671.717 16.460.925 79.876.028 79.876.028Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 24.000.000 71.187.816 -767.724 -402.492 4.183.357 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450Transferler27 51.871.360 -51.871.360Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 317.432 725.243 11.691.655 12.734.330 257.021 12.991.351Dönem Karı (Zararı)11.691.655 11.691.655 257.021 11.948.676Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)317.432 725.243 1.042.675 1.042.675Sermaye Arttırımı122.500 122.500Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler27 24.000.000 71.187.816 -450.292 322.751 4.183.357 95.543.077 11.691.655 206.478.364 1.338.937 207.817.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.948.676 16.460.925DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar317.432 -81.172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 396.790 -101.465Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-79.358 20.293Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -79.358 20.293Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar725.243Yabancı Para Çevrim Farkları725.243Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)27 725.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.042.675 -81.172TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.991.351 16.379.753Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar257.021Ana Ortaklık Payları12.734.330 16.379.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028676BIST