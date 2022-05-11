***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
11.05.2022 09:58
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımı
İhaleyi Açan Taraf
TEİAŞ Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/04/2022
İhale Sonucu
Sözleşme imzalanması beklenmektedir.
İhale Bedeli
71.311.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
0,016
Açıklamalar
8.04.2022 tarihli duyurumuzda "Şirketimiz TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 15.04.2022 tarihinde düzenlenen, 2022/220412 ihale kayıt numaralı "İTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımı" ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi, vergiler hariç 71.311.000 TL bedelle vererek 1. sırada yer almıştır. İhale komisyon kararı, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan şirketimize tebliğ edilmiş olup sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir" şeklinde ilan edilmişti. İhaleyi düzenleyen idare tarafından söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı bugün itibariyle tarafımıza ulaşmış olup bu süreçle ilgili olumlu yada olumsuz gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029041
BIST
13:582.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:5815,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0940
|Açılış
|: 15,4120
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:5816,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0356
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:58914,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,87
|Açılış
|: 914,51
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:56
|GLBMD
|7,15
|18.694.079
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.639.758
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.025.876
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,86
|62.805.412
|% 9,51
|
|SMRTG
|23,74
|266.604.812
|% 6,94
|
|LIDFA
|6,21
|698.892
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.097.856
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|823.813
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,14
|2.762.530.010
|% -2,51
|
|SISE
|19,48
|2.097.633.724
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,84
|1.552.092.035
|% -4,98
|
|ASELS
|22,80
|1.217.519.138
|% -4,44
|
|EREGL
|32,72
|1.197.836.852
|% -4,16
|
|EKGYO
|2,67
|667.293.088
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,57
|789.989.048
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,56
|404.174.683
|% -2,47
|
|SISE
|19,48
|2.097.633.724
|% -2,40
|
|ODAS
|2,33
|229.466.368
|% -4,90
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3894
|15,4003
|% 0,64
|
|Euro
|16,1256
|16,1648
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,7386
|18,8326
|% 0,27
|
|Frank
|15,3917
|15,4844
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0919
|4,1124
|% 0,59
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,34
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,90
|