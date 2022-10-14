***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 14.10.2022 tarih ve 11841 Sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Özel Durumlar Tebliği''' kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış Özel Bir Durumu Bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072385BIST