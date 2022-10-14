***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.10.2022 19:32
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 14.10.2022 tarih ve 11841 Sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Özel Durumlar Tebliği''' kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış Özel Bir Durumu Bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072385
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0569
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0427
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05982,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,71
|Açılış
|: 982,69
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
980,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5879
|18,5972
|% 0,31
|
|Euro
|18,0844
|18,1030
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,7096
|20,8135
|% -1,24
|
|Frank
|18,4040
|18,5149
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-22,86
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-12,32
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.629
|6.712
|-78,00
|
|Yarım
|3.230
|3.278
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.638
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|-0,45
|
|B. Petrol
|91,48
|91,48
|-3,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem