***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 6 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 250 MW gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 250 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081245BIST