***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2022 09:39
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 6 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 250 MW gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 250 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081245
BIST
12:004.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 6,89
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
12:0018,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
12:0019,0706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1644
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0607
12:001.042,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.042,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,11
BIST En Aktif Hisseler11:58
|YEOTK
|97,35
|162.450.641
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|31.631.403
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.340.600
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|23.333.027
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|32.034.252
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|179.254.682
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.162.858
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|128.247.742
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|189,70
|2.096.561.117
|% 8,59
|
|THYAO
|106,80
|1.743.942.558
|% 0,19
|
|ASELS
|40,58
|1.214.643.330
|% 2,17
|
|EKGYO
|5,62
|1.091.284.814
|% 2,37
|
|PETKM
|15,17
|1.059.565.959
|% 1,13
|
|EKGYO
|5,62
|1.091.284.814
|% 2,37
|
|SKBNK
|2,41
|346.553.321
|% -0,82
|
|ALBRK
|3,45
|486.615.875
|% 0,00
|
|ADESE
|1,36
|142.417.629
|% 1,49
|
|TSKB
|3,39
|287.900.534
|% 0,30
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6201
|18,6247
|% 0,08
|
|Euro
|19,0684
|19,0760
|% -0,83
|
|Sterlin
|21,9238
|22,0338
|% -0,56
|
|Frank
|19,3987
|19,5156
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,05
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-6,79
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.964
|7.080
|-51,00
|
|Yarım
|3.382
|3.461
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,75
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|-0,42
|
Seans Raporu
11:58
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12:12IHYAY
Yüzde 4.26 oranında artışla 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 499, 282 adet işlem
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12:11RAYSG
Yüzde 4.35 oranında artışla 19.67 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 185 adet işlem
-
12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 28 kaybederek (% -0.47 ) 4, 895
-
12:10
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YEOTK, MZHLD
-
12:10XU100
Endeks 4, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 27, 567.00 milyon TL de