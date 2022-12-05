***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 08:48
taklarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084130
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
0
En Düşük
0
18:0518,6294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
18:0519,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0805
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
18:051.080,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.080,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|5,60
|775.820.994
|% 0,00
|
|AGHOL
|101,00
|181.328.280
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,05
|86.680.097
|% 0,00
|
|ALMAD
|6,53
|132.671.663
|% 0,00
|
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,60
|775.820.994
|% 0,00
|
|AGHOL
|101,00
|181.328.280
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,05
|86.680.097
|% 0,00
|
|ALMAD
|6,53
|132.671.663
|% 0,00
|
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 0,00
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 0,00
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% 0,00
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% 0,00
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% 0,00
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6249
|18,6272
|% -0,04
|
|Euro
|19,6891
|19,7090
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,8958
|23,0107
|% 0,33
|
|Frank
|19,8421
|19,9616
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.082
|1.082
|5,02
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.227
|7.294
|20,00
|
|Yarım
|3.505
|3.566
|10,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.782
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|0,07
|
|B. Petrol
|85,94
|85,94
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 103, 611.00 milyon TL de
-
17:59SASA
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 119.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 242 adet işlem
-
17:57INTEM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 545 adet işlem
-
17:56BFREN
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 3, 933.80 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 198 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, GUBRF, PGSUS