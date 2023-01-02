***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 09:15
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022 - 28.11.2022 - 05.12.2022 - 12.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.11.2022-28.11.2022-05.12.2022-12.12.2022 tarihli açıklamalarımızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında toplamda 503 MW Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve 503 MWsaat kapasiteli Bataryalı Elektrik Depolama Tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunduğunu bildirmiştik. Aynı yönetmelik kapsamında 27.8 MW Rüzgar Enerjisi Üretim santrali ve aynı santrale entegre 27.8 MWsaat kapasiteli Bataryalı Elektrik Depolama Tesisi önlisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvuru yapmış durumdayız. Bu başvuru ile birlikte toplam önlisans başvuru gücümüz Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim Santralleri için 530,8 MW ve aynı santrallere entegre Bataryalı Elektrik Depolama Tesisleri için 530,8 MWsaat olmuştur.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091711
BIST
11:105.620
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 111,14
|Açılış
|: 5.568
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|Önceki Kapanış
|: 5.509
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5.625
En Düşük
5.568
11:1018,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 18,8600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,6356
11:1020,0490
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 20,1500
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|Önceki Kapanış
|: 20,1200
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En Düşük
19,9301
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.103,22
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:08
|BFREN
|4.323,00
|14.910.027
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|53.945.484
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.417.884
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.363.418
|% 9,96
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|PRDGS
|9,32
|87.360.609
|% -6,80
|
|ULUFA
|9,73
|44.252.563
|% -6,17
|
|BRKVY
|33,54
|27.524.675
|% -5,41
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ATEKS
|107,00
|3.360.679
|% -3,52
|
|ASELS
|64,15
|2.136.115.800
|% 3,22
|
|THYAO
|143,90
|1.976.878.640
|% 2,13
|
|TCELL
|39,66
|1.558.152.154
|% 4,70
|
|EKGYO
|9,00
|1.424.141.067
|% 3,09
|
|TTKOM
|26,40
|1.299.879.061
|% 7,49
|
|EKGYO
|9,00
|1.424.141.067
|% 3,09
|
|KRDMD
|18,48
|1.032.514.220
|% 2,72
|
|TTKOM
|26,40
|1.299.879.061
|% 7,49
|
|ISCTR
|12,93
|616.724.233
|% 1,25
|
|PETKM
|20,20
|853.796.701
|% 1,20
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|11:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7178
|18,7318
|% 0,16
|
|Euro
|19,9912
|20,0176
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5381
|22,6511
|% -0,01
|
|Frank
|20,1826
|20,3042
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9662
|4,9911
|% 0,11
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.412
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.589
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
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|B. Petrol
|86,00
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Seans Raporu
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