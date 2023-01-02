***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2022 - 28.11.2022 - 05.12.2022 - 12.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.11.2022-28.11.2022-05.12.2022-12.12.2022 tarihli açıklamalarımızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında toplamda 503 MW Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve 503 MWsaat kapasiteli Bataryalı Elektrik Depolama Tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunduğunu bildirmiştik. Aynı yönetmelik kapsamında 27.8 MW Rüzgar Enerjisi Üretim santrali ve aynı santrale entegre 27.8 MWsaat kapasiteli Bataryalı Elektrik Depolama Tesisi önlisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvuru yapmış durumdayız. Bu başvuru ile birlikte toplam önlisans başvuru gücümüz Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim Santralleri için 530,8 MW ve aynı santrallere entegre Bataryalı Elektrik Depolama Tesisleri için 530,8 MWsaat olmuştur.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091711BIST