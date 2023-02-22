***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 15:28
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.11.2022 tarihli KAP bildirimimizde Şirketimiz 20.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Enerji depolama çözümleri geliştirmek ve üretmek üzere YEO'nun %100 iştiraki olarak Reap Batarya Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kurulmasına karar verilmiştir. Reap, enerji depolama sistemlerinde araştırma ve geliştirme, tasarım ve mühendislik, tedarik ve üretim, işletme ve bakım hizmetlerini tek noktadan sağlayacağını duyurmuştuk. İnşa edilmesi planlanan üretim üssü yatırımı için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız Yatırım Teşvik Belgesi başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır. Yatırımımız öncelikli yatırım kapsamına alınmış olup 5. Bölge desteklerinden yararlanılacaktır. Alınan yatırım teşvik tutarı 538.547.351 Türk Lirası olup yatırımın 18.01.2026 tarihinde bitmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115968
BIST
16:495.068
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -81,31
|Açılış
|: 5.163
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|Önceki Kapanış
|: 5.149
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5.175
En Düşük
5.055
16:4918,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 19,1550
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|Önceki Kapanış
|: 19,1650
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En Düşük
18,8057
16:4920,0903
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
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1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|22.214.368
|% 9,99
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.342.516
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.995.188
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.288.165
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|170.092.610
|% -10,00
|
|MRSHL
|616,90
|99.734.316
|% -9,99
|
|EREGL
|45,62
|7.141.863.380
|% -8,50
|
|KRDMD
|22,58
|4.304.269.699
|% -9,97
|
|THYAO
|137,10
|3.192.302.026
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,04
|2.744.049.765
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,78
|2.620.834.569
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,04
|2.744.049.765
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.304.269.699
|% -9,97
|
|EREGL
|45,62
|7.141.863.380
|% -8,50
|
|YKBNK
|9,16
|1.326.219.764
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,08
|2.040.222.599
|% 1,13
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8720
|18,8772
|% 0,06
|
|Euro
|20,0827
|20,0903
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,7617
|22,8759
|% -0,03
|
|Frank
|20,2558
|20,3779
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0163
|5,0415
|% 0,04
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.583
|7.698
|-26,00
|
|Tam
|7.624
|7.681
|-18,00
|
|Yarım
|3.725
|3.759
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.879
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,55
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