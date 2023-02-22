***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.11.2022 tarihli KAP bildirimimizde Şirketimiz 20.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Enerji depolama çözümleri geliştirmek ve üretmek üzere YEO'nun %100 iştiraki olarak Reap Batarya Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kurulmasına karar verilmiştir. Reap, enerji depolama sistemlerinde araştırma ve geliştirme, tasarım ve mühendislik, tedarik ve üretim, işletme ve bakım hizmetlerini tek noktadan sağlayacağını duyurmuştuk. İnşa edilmesi planlanan üretim üssü yatırımı için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız Yatırım Teşvik Belgesi başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır. Yatırımımız öncelikli yatırım kapsamına alınmış olup 5. Bölge desteklerinden yararlanılacaktır. Alınan yatırım teşvik tutarı 538.547.351 Türk Lirası olup yatırımın 18.01.2026 tarihinde bitmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115968BIST