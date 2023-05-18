***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2022 - 28.11.2022 - 05.12.2022 - 12.12.2022 - 02.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.11.2022-28.11.2022-05.12.2022-12.12.2022-02.01.2023 tarihli açıklamalarımızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında 13 adet santral için 503 MW Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve 27.8 MW Rüzgar Enerjisi Üretim Santrali olmak üzere toplamda 530,8 MW ve bu santrallere entegre 530,8 MWsaat kapasiteli Bataryalı Elektrik Depolama Tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) önlisans başvurusunda bulunduğunu bildirmiştik.Başvurularımız kapsamında bulunan1. Eskişehir DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MW) + Depolama (50 MW)2. Ankara – II DEPGES Projesi: Üretim GES (30 MW) + Depolama (50 MW)3. Kavacık DEPGES Projesi: Üretim GES (25 MW) + Depolama (25 MW)projeleri için EPDK tarafından toplamda 105 MW Üretim + 125 MW Depolama olmak üzere Önlisanslar verilmiştir.241 MW Üretim + 241 MW Depolama gücüne sahip aşağıdaki 6 adet projemiz için de önlisans süreçleri devam etmektedir.1. Ankara – I DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MW) + Depolama (50 MW)2. Antalya – I DEPES Projesi: Üretim GES (50 MW) + Depolama (50 MW)3. Antalya – II DEPES Projesi: Üretim GES (20 MW) + Depolama (20 MW)4. Camikebir DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MW) + Depolama (50 MW)5. Topçu DEPGES: Üretim GES (50 MW) + Depolama (50 MW)6. Tellakzade DEPGES: GES (21,2 MW) + Depolama (21,2 MW)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152223BIST