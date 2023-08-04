***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2022 -28.11.2022 -05.12.2022 -12.12.2022 -02.01.2023 -18.05.2023 -05.06.2023 - 26.06.2023 -02.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) Ankara ilinde kurulmak üzere 1 adet Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Projesi için 50 MWe gücünde önlisans almıştır. Bu önlisanslarla birlikte YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında EPDK'dan almış olduğu önlisans toplam gücü Üretim için 296,2 MWe ve Depolama için 316,2 MWh olmuştur.02.08.2023 tarihli açıklamamızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) toplamda 13 adet proje için önlisans başvurusu yaptığını ve aşağıdaki projeler için önlisans almış olduğunu bildirmiştik.1. Eskişehir DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWh)2. Ankara – II DEPGES Projesi: Üretim GES (30 MWe) + Depolama (50 MWh)3. Kavacık DEPGES Projesi: Üretim GES (25 MWe) + Depolama (25 MWh)4. Antalya – I DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWh)5. Topçu DEPGES: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWh)6. Antalya – II DEPGES Projesi: Üretim GES (20 MWe) + Depolama (20 MWh)7. Tellakzade DEPGES: Üretim GES (21,2 MWe) + Depolama (21,2 MWh)Başvurularımız kapsamında aşağıdaki projemiz için de EPDK tarafından önlisans verilmiştir.Ankara – I DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWe)Bu projelerle birlikte önlisans verilen projelerimizin toplam gücü 296,2 MWe Üretim ve 316,2 MWh Depolama olmuştur.Başvurularımız kapsamında aşağıdaki projemiz için de önlisans süreçleri devam etmektedir.Camikebir DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWh)Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180470BIST