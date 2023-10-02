***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2023 15:27
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27 Mart 2023 tarihli KAP açıklamasında inşaatına başladığını duyurduğumuz ve Şirketimizin %51 ortağı olduğu Defic Globe Enerji A.Ş'nin %100 bağlı ortaklığı olan Future PV'nin kendisine ait Romanya Caracal'da bulunan 18,57 MW kapasiteli GES yatırımı tamamlanarak açılışı yapılmıştır. Yılda 26 GW enerji üretmesi beklenen projede 32.000 ton/yıl karbon salınımının önüne geçilmiş olacak.
Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, dünyanın farklı coğrafyalarında ofisleri ve iş yapma kabiliyetiyle söz konusu projenin finansmanını Avrupa kaynaklı sağlayarak hem global oyuncu olma yolunda adım atmış hem de yatırımcı kimliği ön plana çıkmış oldu.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198599
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|572,40
|197.584.291
|% 9,99
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|AKCNS
|182,00
|389.447.573
|% 4,78
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|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
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|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
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|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
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|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
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|AKGRT
|7,68
|252.322.246
|% -1,54
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|AGYO
|7,63
|28.934.689
|% 1,33
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|AKENR
|6,15
|238.353.046
|% 1,99
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ALARK
|128,50
|1.678.142.250
|% 3,80
|
|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ASELS
|41,54
|3.247.064.766
|% 1,81
|
|DOHOL
|13,93
|1.068.132.107
|% 4,27
|
|ENKAI
|35,06
|1.631.399.524
|% 0,69
|
|CIMSA
|40,44
|1.800.249.584
|% -2,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4663
|27,4729
|% 0,33
|
|Euro
|28,8627
|28,8822
|% -0,44
|
|Sterlin
|33,1906
|33,3570
|% -0,32
|
|Frank
|29,7893
|29,9687
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2983
|7,3349
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-17,22
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,91
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|Gümüş Gr.
|18,75
|18,79
|-0,76
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|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-1,06
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