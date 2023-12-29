***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Ömer EROĞLU 31.12.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Yeni atama yapılınca KAP'ta açıklanacaktır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230860BIST