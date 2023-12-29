***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 19:03
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Ömer EROĞLU 31.12.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Yeni atama yapılınca KAP'ta açıklanacaktır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230860
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0664
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0821
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.962,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.962,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4814
|29,4905
|% 0,23
|
|Euro
|32,6060
|32,7550
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,5600
|37,7484
|% 0,53
|
|Frank
|35,0371
|35,2481
|% 0,88
|
|Riyal
|7,8541
|7,8934
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|996,59
|1.001,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.102,58
|1.109,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,68
|2.067,00
|% 0,66
|