***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 09:04
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %51 ortaklığı olduğu Defic Globe A.Ş. iştiraki Green Solar George SRL, Romanya'da kurulu gücü 7,3 MWp olan güneş enerjisi santrali yatırımının inşasına başlamıştır. 2024'ün üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan santral ile grubumuz Romanya'da işletmeye aldığı 18,5 MW ve İtalya'da devam eden 7,4 MW kapasiteli tesisin ardından üçüncü yurtdışı enerji yatırımını işletmeye almış olacaktır. Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260434
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18:108.930
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BIST En Aktif Hisseler18:10
|SODSN
|256,50
|14.501.407
|% 9,99
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|PAPIL
|128,80
|155.956.347
|% 5,23
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|SUMAS
|552,50
|818.805
|% 4,05
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|ISBIR
|132,50
|4.064.540
|% 3,27
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|ATSYH
|48,10
|3.427.768
|% 3,22
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|AZTEK
|113,40
|7.029.326
|% -9,93
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|UZERB
|352,25
|2.102.933
|% -8,68
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|BEGYO
|5,35
|27.269.501
|% -8,55
|
|ISBTR
|495.000,00
|513.998
|% -3,70
|
|UFUK
|280,00
|396.760
|% -1,67
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 0,00
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|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,54
|4.116.123.114
|% -0,34
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|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 0,00
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
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|ZOREN
|5,38
|2.098.915.590
|% 0,56
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|ISCTR
|10,76
|3.066.387.933
|% -0,09
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|YKBNK
|23,54
|4.116.123.114
|% -0,34
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
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|CEMAS
|5,40
|510.212.031
|% 0,00
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|18:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,3773
|32,3831
|% 0,11
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|Euro
|35,2237
|35,2436
|% 0,15
|
|Sterlin
|42,1733
|42,3847
|% -0,05
|
|Frank
|37,3018
|37,4888
|% -0,12
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|Riyal
|8,8487
|8,8931
|% 0,06
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|18:10
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,91
|24,94
|% 0,66
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|Platin
|894,54
|896,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,85
|995,51
|% 0,66
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|Brent Pet.
|87,17
|87,17
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.158,09
|2.158,36
|% 0,66
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