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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2022 09:50
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 4.326.000 12.978.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 Hamiline
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 17.510.000 52.530.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 2.164.000
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GZNMI 25,22 41.861.822 % 9,94  
YEOTK 57,05 11.635.494 % 9,92  
OYLUM 4,90 4.311.051 % 9,87  
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Altın Ons 1.922 1.922 3,98  
Altın Gr. 907 908 1,55  
Cumhuriyet 6.001 6.091 30,00  
Tam 5.980 6.132 31,63  
Yarım 2.891 2.966 15,30  
Çeyrek 1.450 1.483 7,65  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 -0,09  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,05  
B. Petrol 100 100 -0,39  
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