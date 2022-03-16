***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 4.326.000 12.978.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 HamilineB Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 17.510.000 52.530.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 2.164.000