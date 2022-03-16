***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2022 09:50
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 4.326.000 12.978.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 Hamiline
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 17.510.000 52.530.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 2.164.000
13:512.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,80
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
13:5114,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
13:5116,1944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1054
|Açılış
|: 16,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
13:51908,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,05
|Açılış
|: 908,12
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler13:49
|PKENT
|436,90
|3.750.350
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.861.822
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.635.494
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.311.051
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,60
|29.798.976
|% 9,11
|
|ORCAY
|23,10
|28.948.636
|% -9,98
|
|ORMA
|26,60
|148.878
|% -7,89
|
|PENTA
|314,40
|45.531.455
|% -6,09
|
|ATSYH
|14,40
|1.511.277
|% -4,64
|
|FENER
|27,00
|52.196.304
|% -3,30
|
|THYAO
|27,78
|2.578.988.061
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,52
|1.124.797.764
|% 0,62
|
|FROTO
|282,20
|734.040.595
|% 3,29
|
|EREGL
|34,46
|611.621.897
|% 0,70
|
|AKBNK
|7,26
|521.312.526
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,20
|332.849.033
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,83
|443.820.254
|% 0,26
|
|THYAO
|27,78
|2.578.988.061
|% 0,43
|
|ODAS
|1,59
|133.172.855
|% 1,92
|
|KRDMD
|14,52
|1.124.797.764
|% 0,62
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6948
|14,7001
|% 0,01
|
|Euro
|16,1784
|16,1919
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,1300
|19,2259
|% 0,12
|
|Frank
|15,5508
|15,6445
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9039
|3,9235
|% -0,03
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,98
|
|Altın Gr.
|907
|908
|1,55
|
|Cumhuriyet
|6.001
|6.091
|30,00
|
|Tam
|5.980
|6.132
|31,63
|
|Yarım
|2.891
|2.966
|15,30
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|7,65
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,39
|
Seans Raporu
13:49
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866