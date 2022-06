***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Türk Ticaret Kanunu gereğince iç kaynak tutarlarının revize edilmesi sebebiyle.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 4.326.000 12.978.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 HamilineB Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 17.510.000 52.530.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 2.164.000 6.492.000,000 300,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 24.000.000 72.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 59.187.816,17Geçmiş Yıl Karları (TL) 12.812.183,83Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.03.2022SPK Başvuru Tarihi 29.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 96.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında daha önce belirlenmiş iç kaynaklardan karşılanacak olan tutarların Türk Ticaret Kanunu uyarınca revize edilmesi gereği konusu şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiştirŞirketimizin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan (59.187.816,17 TL emisyon primlerinden, 12.812.183,83 TL geçmiş yıllar karlarından) karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL tutarında (%300 oranında) arttırılarak 96.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun bu kapsamda güncellenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye artırımı tadil tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039961BIST