***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.06.2022 12:57
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Türk Ticaret Kanunu gereğince iç kaynak tutarlarının revize edilmesi sebebiyle.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 4.326.000 12.978.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028 Hamiline
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 17.510.000 52.530.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 2.164.000 6.492.000,000 300,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 24.000.000 72.000.000,000 300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 59.187.816,17
Geçmiş Yıl Karları (TL) 12.812.183,83
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 29.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 96.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında daha önce belirlenmiş iç kaynaklardan karşılanacak olan tutarların Türk Ticaret Kanunu uyarınca revize edilmesi gereği konusu şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiştir
Şirketimizin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan (59.187.816,17 TL emisyon primlerinden, 12.812.183,83 TL geçmiş yıllar karlarından) karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL tutarında (%300 oranında) arttırılarak 96.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun bu kapsamda güncellenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye artırımı tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039961
BIST