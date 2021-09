***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak Marmara Kule Sitesi B Blok No:2/1 İç Kapı No:1 Kartal / İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Aydıntepe Mahallesi Evren Sokak No:4/B Tuzla / İSTANBULİnternet Adresi www.yeo.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@yeo.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mahallesi Kelebek Sokak Marmara Kule Sitesi B Blok No:2/1 İç Kapı No:1 Kartal / İSTANBUL 0216 494 26 76 0216 494 26 77Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMustafa Ferhat ORAL CFO, Mali Ve İdari İşler Üst Yöneticisi 03.09.2021 0216 494 26 76 ferhat.oral@yeo.com.trNihal GÜLFİDAN Muhasebe Müdürü 03.09.2021 0216 494 26 76 nihal.yaral@yeo.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Yurt içi ve yurt dışında enerji ve proses endüstrilerine yönelik mühendislik, elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon, IoT ve güç sistemleri çözümleri ile yenilenebilir enerji santralleri yapımı konularında faaliyet göstermektedr. Yenilenebilir enerji santralleri, enerji iletim ve dağıtım şebekeleri, su ve atıksu tesisleri, maden ve çimento tesisleri, petrol ve gaz tesisleri ve proses endüstrilerinde mühendislik, elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon, IoT ve haberleşme çözümleri, güç sistemleri, güneş enerjisi santralleri yapımı, enerji ve proses endüstrilerine yönelik teknolojik ürün satışı, elektrik, kontrol ve otomasyon panolarının üretimi konularında hizmet vermektedir.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 03.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 4326000 TRY 4326000 TRY 18,03 Oy Hakkı İşlem GörmüyorB Hamiline 17510000 TRY 17510000 TRY 72,95 Yok İşlem GörüyorC Nama 2164000 TRY 2164000 TRY 9,02 Oy Hakkı, Aday Gösterme İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTOLUNAY YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 17.27 B,C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırORHAN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 17.27 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA KOPUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiÖMER EROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET KOÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiKERİM SİNAN ALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZBEY YILDIZ CPMO, Solar Projeler Üst Yöneticisi Diğer YÖNETİM KURULU ÜYESİBARIŞ ESEN CSO, İş Geliştirme ve Satış Üst Yöneticisi Elektrik Mühendisi CSO, İş Geliştirme ve Satış Üst YöneticisiCANER KARATAŞ CPO, Teklif Bölümü Üst Yöneticisi Diğer CPO, Teklif Bölümü Üst YöneticisiSİNAN KARAHAN CPMO, Projeler Üst Yöneticisi Elektrik Mühendisi CPMO, Projeler Üst YöneticisiYASİN DÜVEN CSO, İş Geliştirme ve Satış Üst Yöneticisi Diğer CSO, İş Geliştirme ve Satış Üst YöneticisiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiYEO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. YEO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Anahtar teslim enerji tesisi enerji hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMARINERGY YENİLENEBİLİR ENERJİ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Anahtar teslim enerji tesisi enerji hizmetleri 1000000 500000 TRY 50 İştirakYEO ENERGY INDUSTRY SOLUTIONS LLC Anahtar teslim enerji tesisi enerji hizmetleri 520000000 520000000 UZS 100 Bağlı Ortaklık