***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCengiz EKİCİ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri 05.06.2023 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230862BIST