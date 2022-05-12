***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.05.2022 10:31
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
% 2
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. arasında bugün, 26.01.2022 tarihinde imzalanan Hibrit Güneş Enerji Santrali Saha Kurulum İşleri Sözleşmesine ek olarak, Bandırma Enerji Üssü ve Balıkesir Rüzgar Enerjisi Santrali'nde (BARES projesi) 2. etap arazi üstü Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesis edilerek tüm elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere anahtar teslim olarak kurulması (panel tedariği hariç) amacıyla sözleşme bedeli 7.988.349 USD + KDV (BARES projesi opsiyonel 1. etap dahil) olan ek protokol imzalanmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029605
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|32,06
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|KONKA
|22,76
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|KZBGY
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|LIDFA
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|% -9,33
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|THYAO
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|% 1,12
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|KRDMD
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|832.727.431
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|DOHOL
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|% 0,00
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|SAHOL
|19,05
|1.421.185.705
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|YKBNK
|4,59
|313.551.232
|% 0,22
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|% 1,16
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|4,1369
|% 0,85
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|Alış
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|1.818
|1.818
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|Altın Gr.
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|905
|5,49
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|Cumhuriyet
|6.075
|6.166
|-36,00
|
|Tam
|6.044
|6.198
|-41,72
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|-20,19
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|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-10,09
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|Gümüş.Ons
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|20,82
|0,12
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|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|0,14
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|109
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