Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

12.05.2022 10:31
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
% 2
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. arasında bugün, 26.01.2022 tarihinde imzalanan Hibrit Güneş Enerji Santrali Saha Kurulum İşleri Sözleşmesine ek olarak, Bandırma Enerji Üssü ve Balıkesir Rüzgar Enerjisi Santrali'nde (BARES projesi) 2. etap arazi üstü Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesis edilerek tüm elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere anahtar teslim olarak kurulması (panel tedariği hariç) amacıyla sözleşme bedeli 7.988.349 USD + KDV (BARES projesi opsiyonel 1. etap dahil) olan ek protokol imzalanmıştır.  Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029605


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:322.409
Değişim :  0,73% |  17,52
Açılış :  2.416  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.425 En Düşük
2.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 43,38 1.458.522 % 9,99  
IMASM 32,06 4.713.365 % 9,95  
KONKA 22,76 69.523.960 % 9,95  
KZBGY 75,20 23.535.880 % 9,94  
EMNIS 25,00 671.973 % 9,94  
daha fazla
14:32 Alış Satış %  
Dolar 15,4794 15,4883 % 0,68  
Euro 16,1090 16,1283 % 0,77  
Sterlin 18,8358 18,9302 % 0,85  
Frank 15,4258 15,5188 % 1,16  
Riyal 4,1162 4,1369 % 0,85  
daha fazla
14:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -3,92  
Altın Gr. 905 905 5,49  
Cumhuriyet 6.075 6.166 -36,00  
Tam 6.044 6.198 -41,72  
Yarım 2.921 2.998 -20,19  
Çeyrek 1.465 1.499 -10,09  
Gümüş.Ons 20,79 20,82 0,12  
Gümüş Gr. 10,34 10,36 0,14  
B. Petrol 109 109 1,96  
Seans Raporu 14:32
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru