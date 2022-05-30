***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.05.2022 14:49
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
% 2
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. arasında bugün (30.05.2022) Kayseri ilinde arazi üstü Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesis edilerek tüm elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere anahtar teslim olarak kurulması (panel tedariği hariç) amacıyla sözleşme bedeli 4.300.000 USD + KDV olan sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033329
BIST
17:502.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 16,08
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:5016,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0166
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:5017,5936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0721
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:50972,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,48
|Açılış
|: 972,96
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ALCAR
|314,60
|47.448.197
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.638.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.535.905
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.045.074
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|305.053.950
|% -9,72
|
|KZBGY
|69,95
|40.058.078
|% -9,68
|
|BURCE
|24,92
|11.890.826
|% -8,98
|
|AVGYO
|3,07
|27.417.098
|% -8,36
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|THYAO
|49,08
|6.572.131.307
|% -0,89
|
|TUPRS
|270,80
|2.781.865.739
|% 4,56
|
|SISE
|20,84
|2.307.714.690
|% 0,91
|
|SASA
|36,74
|2.119.779.347
|% 7,49
|
|SAHOL
|21,22
|1.857.455.637
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,83
|1.387.287.988
|% 5,20
|
|YKBNK
|4,69
|1.460.519.746
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,99
|1.115.058.541
|% 1,01
|
|TSKB
|2,23
|579.347.271
|% 5,69
|
|KARSN
|6,98
|1.691.846.496
|% -3,99
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3833
|16,3968
|% 0,10
|
|Euro
|17,5720
|17,5936
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,6062
|20,7096
|% -0,28
|
|Frank
|17,0541
|17,1568
|% 0,09
|
|Riyal
|4,3575
|4,3794
|% 0,10
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,44
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,76
|