***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 08.09.2021 tarih ve 2021/25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Kerim Sinan ALÇIN'ın, komite üyeliğine Yönetim Kurulu üyelerimizden Mustafa KOPUK'un atanmasına,- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Kerim Sinan ALÇIN'ın, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet KOÇAK'ın atanmasına,- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet KOÇAK'ın, Komite üyeliğine Mali ve İdari İşler Üst Yöneticisi Mustafa Ferhat ORAL ve Muhasebe Müdürü Nihal GÜLFİDAN'ın atanmasına,Ekteki komitelerin görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine,Oy çokluğu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962835BIST