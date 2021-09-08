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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

08.09.2021 17:51



***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

           Şirketimiz 08.09.2021 tarih ve 2021/25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde
 - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Kerim Sinan ALÇIN'ın, komite üyeliğine Yönetim Kurulu üyelerimizden Mustafa KOPUK'un atanmasına,
 - Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Kerim Sinan ALÇIN'ın, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet KOÇAK'ın atanmasına,
 - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet KOÇAK'ın, Komite üyeliğine Mali ve İdari İşler Üst Yöneticisi Mustafa Ferhat ORAL ve Muhasebe Müdürü Nihal GÜLFİDAN'ın atanmasına,
 
-
 
Ekteki komitelerin görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine,
Oy çokluğu ile  karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962835


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