***YESIL* *AYDEM* *BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.06.2021 09:10
***YESIL******AYDEM******BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AYDEM, BAYRK, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941893
BIST
11:541.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:548,3456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0823
|Açılış
|: 8,3280
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|Önceki Kapanış
|: 8,4600
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8,4469
En Düşük
8,2851
11:5410,1598
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
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|Açılış
|: 10,1200
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|Önceki Kapanış
|: 10,2950
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11:54508,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
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|Açılış
|: 508,58
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|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:54
|OYYAT
|22,54
|146.873.524
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|EUKYO
|5,85
|1.540.532
|% 8,13
|
|LUKSK
|53,60
|12.827.070
|% 7,50
|
|LINK
|34,60
|15.019.402
|% 6,72
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.507.474
|% -9,97
|
|TKURU
|159,80
|2.831.908
|% -8,79
|
|ATATP
|29,48
|46.493.193
|% -6,77
|
|SKTAS
|4,54
|12.091.196
|% -6,39
|
|GARAN
|8,52
|600.403.780
|% 0,47
|
|THYAO
|14,62
|579.487.662
|% 1,32
|
|ASELS
|15,88
|355.003.512
|% 1,15
|
|FENER
|37,58
|338.605.556
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,15
|295.122.064
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,15
|295.122.064
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|174.722.710
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|208.974.383
|% 0,87
|
|GARAN
|8,52
|600.403.780
|% 0,47
|
|TSKB
|1,41
|81.049.279
|% 0,71
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3434
|8,3456
|% -0,98
|
|Euro
|10,1532
|10,1598
|% -1,15
|
|Sterlin
|11,7686
|11,8276
|% -1,21
|
|Frank
|9,2745
|9,3304
|% -1,15
|
|Riyal
|2,2167
|2,2278
|% -1,07
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|0,12
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