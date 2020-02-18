***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 14:11
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819846
BIST
14:18120.061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -731,10
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
14:186,0649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,0660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
14:186,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
14:18309,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,22
|Açılış
|: 309,55
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|12,39
|45.630.358
|% 16,89
|
|TSPOR
|6,28
|337.383.340
|% 12,34
|
|MRSHL
|57,95
|18.961.968
|% 11,76
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|77.698
|% 9,75
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|RAYSG
|4,35
|6.864.619
|% -7,45
|
|ARDYZ
|14,65
|18.334.873
|% -7,34
|
|EGCYO
|0,38
|41.409
|% -7,32
|
|HUBVC
|36,84
|82.455.353
|% -6,92
|
|GSRAY
|3,52
|1.102.522.709
|% 2,03
|
|THYAO
|15,01
|1.061.190.148
|% -1,83
|
|ASELS
|29,38
|921.842.475
|% 1,52
|
|ODAS
|2,33
|434.429.128
|% -1,27
|
|GUSGR
|3,05
|406.217.765
|% 6,27
|
|GSRAY
|3,52
|1.102.522.709
|% 2,03
|
|ODAS
|2,33
|434.429.128
|% -1,27
|
|ISGYO
|2,02
|300.065.306
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,66
|227.943.081
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,05
|406.217.765
|% 6,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8825
|7,9221
|% 0,59
|
|Frank
|6,1579
|6,1950
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|6,14
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,68
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,61
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,72
|56,72
|-0,95
|
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