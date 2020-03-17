***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:06
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829677
BIST
10:2387.725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -163,09
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.856
10:236,4374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:237,1691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1632
10:23308,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -5,43
|Açılış
|: 308,00
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|RTALB
|3,28
|26.301.512
|% 9,33
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|CRFSA
|4,86
|1.453.533
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,78
|4.158
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|5.654
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|ARMDA
|11,71
|140.119
|% -9,99
|
|ASELS
|22,70
|105.761.379
|% -0,96
|
|THYAO
|7,96
|97.712.601
|% -3,28
|
|GARAN
|8,27
|68.335.384
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,04
|29.615.338
|% 0,49
|
|RTALB
|3,28
|26.301.512
|% 9,33
|
|GSRAY
|1,68
|26.233.772
|% -8,70
|
|TSKB
|0,89
|13.141.464
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,04
|29.615.338
|% 0,49
|
|KARSN
|1,28
|16.125.635
|% 0,79
|
|THYAO
|7,96
|97.712.601
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8452
|7,8846
|% -0,32
|
|Frank
|6,7437
|6,7843
|% -0,32
|
|Riyal
|1,7083
|1,7168
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-28,73
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,67
|12,71
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,98
|30,98
|0,93
|