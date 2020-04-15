***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:52
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838200
BIST
14:3496.596
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -1.953,97
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:346,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0695
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8859
En Düşük
6,8079
14:347,5164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5164
En Düşük
7,4578
14:34380,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,83
|Açılış
|: 380,58
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|12.588.191
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.113.622
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|PETUN
|14,90
|59.185.824
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|14.797.390
|% 9,91
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|80.565.160
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.984.001
|% -9,76
|
|THYAO
|10,68
|1.860.325.358
|% -2,02
|
|PGSUS
|59,90
|1.516.587.828
|% -2,76
|
|ASELS
|26,54
|1.381.477.975
|% -2,71
|
|GARAN
|8,36
|689.029.991
|% -2,56
|
|TSPOR
|5,44
|581.004.099
|% 4,62
|
|THYAO
|10,68
|1.860.325.358
|% -2,02
|
|YKBNK
|1,97
|280.534.291
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|202.289.732
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,03
|128.776.111
|% -6,36
|
|IHLAS
|0,63
|69.946.708
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5702
|8,6132
|% -0,12
|
|Frank
|7,0918
|7,1345
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,06
|
|Altın Gr.
|380
|381
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.497
|16,50
|
|Tam
|2.503
|2.569
|16,90
|
|Yarım
|1.218
|1.250
|8,20
|
|Çeyrek
|611
|625
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|-1,22
|