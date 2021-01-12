***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2021 10:03
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901441
BIST
11:161.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.542
11:167,4570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0272
|Açılış
|: 55,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 55,6600
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:169,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0233
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:166,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,07
|Açılış
|: 6,08
|
|Önceki Kapanış
|: 6,01
|
6,12
En Düşük
5,98
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|28.016.235
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,64
|10.200.142
|% -7,38
|
|KONYA
|1.233,90
|145.174.970
|% -6,83
|
|SISE
|7,45
|641.936.085
|% 2,05
|
|GARAN
|10,57
|478.051.232
|% 0,67
|
|TSKB
|1,88
|424.119.196
|% 3,87
|
|KOZAL
|121,20
|389.252.075
|% 0,92
|
|KARSN
|3,79
|377.199.967
|% 2,43
|
|TSKB
|1,88
|424.119.196
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,49
|261.623.475
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,63
|162.619.737
|% 0,00
|
|KARSN
|3,79
|377.199.967
|% 2,43
|
|SISE
|7,45
|641.936.085
|% 2,05
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4540
|7,4570
|% -0,36
|
|Euro
|9,0684
|9,0762
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0627
|10,1131
|% -0,27
|
|Frank
|1,9801
|1,9901
|% -0,44
|
|Riyal
|445,0670
|445,1410
|% 0,26
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|11,51
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,10
|56,10
|0,44
|
Seans Raporu
11:16
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11:27TLMAN
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11:25XU100
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11:24CIMSA
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, MGROS, KRDMD
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SISE, DOHOL