***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 10:41
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902024
BIST
11:561.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
11:567,3912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3804
11:569,0019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9855
11:56437,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,64
|Açılış
|: 438,07
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler11:56
|YAPRK
|117,80
|23.953.574
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|97.425.893
|% -9,96
|
|LUKSK
|31,78
|2.925.435
|% -9,46
|
|SAFKR
|11,57
|119.472.228
|% -5,47
|
|DAGI
|8,50
|35.065.104
|% -5,13
|
|DERIM
|10,42
|12.311.968
|% -4,93
|
|THYAO
|13,44
|1.045.407.413
|% 1,20
|
|DOHOL
|3,72
|907.404.810
|% -1,59
|
|SISE
|7,85
|548.591.489
|% -1,63
|
|TCELL
|17,25
|509.349.086
|% 0,58
|
|FENER
|40,12
|461.758.754
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,72
|907.404.810
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,65
|344.458.721
|% 3,12
|
|TSKB
|1,91
|320.954.680
|% 0,53
|
|THYAO
|13,44
|1.045.407.413
|% 1,20
|
|SISE
|7,85
|548.591.489
|% -1,63
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3864
|7,3912
|% -0,16
|
|Euro
|8,9967
|9,0019
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0657
|10,1161
|% 0,05
|
|Frank
|8,2997
|8,3497
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9635
|1,9733
|% -0,21
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-4,12
|
|Altın Gr.
|437
|438
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,17
|56,17
|0,11
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Seans Raporu
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