***YESIL* *EGPRO* *MRGYO* *TSGYO* *DENGE* *RAYSG* *ISGSY* *OYAKC* *IHYAY* *ALMAD* *ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***YESIL******EGPRO******MRGYO******TSGYO******DENGE******RAYSG******ISGSY******OYAKC******IHYAY******ALMAD******ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ADESE, ALMAD, DENGE, EGPRO, IHYAY, ISGSY, MRGYO, OYAKC, RAYSG, TSGYO, YESILSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ADESE 1 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E MEHMET EMİN MASCA 283.000,000ALMAD 2 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BURAK ÇİÇEK 50.000,000DENGE 3 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E BURAK ÇİÇEK 100.000,000DENGE 4 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E FATİH BAYRAM UZUN 10.000,000EGPRO 5 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BURAK ÇİÇEK 16.000,000IHYAY 6 İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. E MEHMET HİKMET YILDIRIM 10.000,000ISGSY 7 İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BURAK ÇİÇEK 50.000,000MRGYO 8 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT DAVUT EREN 80.000,000OYAKC 9 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E FATİH FIRAT ÖNCEL 35,970RAYSG 10 RAY SİGORTA A.Ş. E BURAK ÇİÇEK 20.000,000TSGYO 11 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BURAK ÇİÇEK 250.000,000YESIL 12 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E BURAK ÇİÇEK 5.500,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938424BIST