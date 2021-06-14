***YESIL* *LKMNH* *HDFGS* *METUR* *YAPRK* *ORGE* *SEYKM* *NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.06.2021 09:07
***YESIL******LKMNH******HDFGS******METUR******YAPRK******ORGE******SEYKM******NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HDFGS, LKMNH, METUR, NTHOL, ORGE, SEYKM, YAPRK, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942074
BIST
12:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
12:058,3480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0462
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
12:0510,1222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0410
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
12:05498,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,94
|Açılış
|: 498,82
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:05
|VAKKO
|13,75
|43.255.333
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.154.101
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,33
|2.307.723
|% 8,02
|
|KRGYO
|5,33
|11.853.489
|% 7,46
|
|TKURU
|142,00
|1.761.842
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|4.013.900
|% -9,81
|
|RODRG
|16,11
|783.036
|% -5,24
|
|YAYLA
|4,10
|3.935.872
|% -4,21
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,80
|824.414.378
|% 1,44
|
|GARAN
|8,42
|440.629.555
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,25
|286.083.361
|% -0,88
|
|FENER
|39,78
|280.599.761
|% 6,08
|
|BOBET
|5,63
|249.137.202
|% 5,23
|
|YKBNK
|2,25
|286.083.361
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,22
|234.752.550
|% 0,00
|
|THYAO
|14,80
|824.414.378
|% 1,44
|
|GARAN
|8,42
|440.629.555
|% -0,47
|
|BOBET
|5,63
|249.137.202
|% 5,23
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3448
|8,3480
|% -0,55
|
|Euro
|10,1160
|10,1222
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,7334
|11,7922
|% -0,63
|
|Frank
|9,2585
|9,3143
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2215
|2,2327
|% -0,45
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,58
|73,58
|0,89
|