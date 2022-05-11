Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YESIL* *USAK* *PNLSN* *CONSE* *IEYHO* *YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

11.05.2022 18:13
***YESIL* *USAK* *PNLSN* *CONSE* *IEYHO* *YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***YESIL******USAK******PNLSN******CONSE******IEYHO******YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [IEYHO, CONSE, PNLSN, USAK, YESIL, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş. (CONSE), Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (PNLSN), Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
Yatırımcı Adı ve Soyadı - MKK Sicil Numarası
Mehmet Ali BABAOĞLU (13796366)
Nuriye Yazgı BABAOĞLU (12944401)
                       
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/06/2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029387


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.454
Değişim :  -1,45% |  -36,23
Açılış :  2.498  
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.501 En Düşük
2.429
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 59,40 88.890.815 % 10,00  
ULUUN 10,38 75.326.134 % 9,96  
UFUK 50,45 1.756.064 % 9,96  
IMASM 26,52 24.111.241 % 9,95  
ESCOM 10,83 33.702.569 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2912 15,3290 % 0,54  
Euro 16,1504 16,2034 % 0,75  
Sterlin 18,8149 18,9092 % 0,37  
Frank 15,4014 15,4942 % 0,84  
Riyal 4,0701 4,0905 % 0,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.853 14,16  
Altın Gr. 912 912 9,84  
Cumhuriyet 6.169 6.263 16,00  
Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,77 21,79 0,51  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,28  
B. Petrol 107 107 4,76  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru