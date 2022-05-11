***YESIL* *USAK* *PNLSN* *CONSE* *IEYHO* *YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***YESIL******USAK******PNLSN******CONSE******IEYHO******YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [IEYHO, CONSE, PNLSN, USAK, YESIL, YGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş. (CONSE), Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (PNLSN), Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve Soyadı - MKK Sicil NumarasıMehmet Ali BABAOĞLU (13796366)Nuriye Yazgı BABAOĞLU (12944401)Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/06/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029387BIST