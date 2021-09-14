***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
14.09.2021 13:00
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şİrketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 13/09/2021 14/09/2021 10408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963655
BIST
13:321.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:328,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:329,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:32485,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 485,91
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:32
|CRFSA
|46,70
|8.923.204
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.634.504
|% 9,98
|
|YUNSA
|12,03
|12.970.893
|% 9,96
|
|YEOTK
|42,84
|6.019.663
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.358.389
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.593.205
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.003.081
|% -9,95
|
|DOGUB
|6,00
|14.534.208
|% -8,68
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|SELGD
|6,15
|11.814.268
|% -7,24
|
|GARAN
|9,43
|531.641.116
|% 0,43
|
|TUPRS
|106,10
|526.512.038
|% 2,41
|
|BJKAS
|6,85
|373.478.369
|% 6,20
|
|GESAN
|23,26
|280.490.221
|% -2,19
|
|THYAO
|12,45
|265.451.915
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,48
|217.411.575
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|83.658.646
|% 4,59
|
|YESIL
|2,33
|158.362.286
|% -3,72
|
|GARAN
|9,43
|531.641.116
|% 0,43
|
|BJKAS
|6,85
|373.478.369
|% 6,20
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4514
|8,4530
|% 0,32
|
|Euro
|9,9833
|9,9884
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6886
|11,7473
|% 0,51
|
|Frank
|9,1342
|9,1892
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2477
|2,2590
|% 0,34
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,86
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-10,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-12,27
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,93
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,13
|74,13
|0,62
|