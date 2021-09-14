***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞİrketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 13/09/2021 14/09/2021 10408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963655BIST