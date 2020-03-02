***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -511.957 -446.325Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 67.349.269 323.054Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.411.930 -72.578.451ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.425.382 -72.701.722Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.928 3.118FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.429.310 -72.698.604Finansman Gelirleri33 12.511 155.221Finansman Giderleri33 -821 -17.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.441.000 -72.561.234Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.204.763 16.382.179Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -13.204.763 16.382.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.236.237 -56.179.055DÖNEM KARI (ZARARI)52.236.237 -56.179.055Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları52.236.237 -56.179.055Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 7,73870000 -8,32280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-371.166 -3.056.581Dönem Karı (Zararı)52.236.237 -56.179.055Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)52.236.237 -56.179.055Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-52.624.015 55.707.829Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler125.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler125.000Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler32 -3.928 -3.118Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 -12.511 -142.809Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -12.511 -155.221Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 12.412Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-65.937.339 72.542.801Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -65.937.339 72.542.801Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 13.204.763 -16.382.179İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler31 -306.866İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler173 25.374.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 13.501.398 -5.960.341İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 13.501.659 -5.960.341İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -261Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 297 52Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -6.290 -8.355İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -6.290 -8.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 18.694 59.930Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -13.453.150 31.276.806İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 -13.451.545 31.274.038İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.605 2.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.776 5.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -60.776 5.928Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-387.605 24.902.794Alınan Temettüler32 3.928 12.040.625Alınan Faiz12.511İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -40.000.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 3.759.451İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri7 3.759.451FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI368.534 -700.240İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-700.240İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -700.240İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri368.534Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 368.534YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.632 2.630NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.632 2.630DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.118 3.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.486 6.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.486 6.118Finansal Yatırımlar7 25.019 19.715Diğer Alacaklar11 3.075 13.504.473İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 2.814 13.504.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 261Peşin Ödenmiş Giderler15 297Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 261Diğer Dönen Varlıklar26 73.755 12.718ARA TOPLAM105.335 13.543.582TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.335 13.543.582DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 339.961.675 274.029.640TOPLAM DURAN VARLIKLAR339.961.675 274.029.640TOPLAM VARLIKLAR340.067.010 287.573.222KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 183.929 65.219İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 183.929 65.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 94.563 75.869Diğer Borçlar11 35.606.947 49.060.097İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 35.476.683 48.928.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 130.264 131.869ARA TOPLAM35.885.439 49.201.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.885.439 49.201.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 57.727.335 44.522.572TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.727.335 44.522.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.612.774 93.723.757ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 246.454.236 193.849.465Ödenmiş Sermaye27 6.750.000 6.750.000Sermaye Düzeltme Farkları27 417.932 417.932Geri Alınmış Paylar (-)27 -700.240Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 -160.684 171.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 186.383.151 242.562.206Net Dönem Karı veya Zararı27 52.236.237 -56.179.055TOPLAM ÖZKAYNAKLAR246.454.236 193.849.465TOPLAM KAYNAKLAR340.067.010 287.573.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 171.022 821.910 2.051.080 5.690 33.552.422 206.958.704 250.728.760 250.728.760Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.051.080 2.051.080 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler27 -2.051.080 2.051.080 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.750.000 417.932 171.022 821.910 0 5.690 35.603.502 206.958.704 250.728.760 250.728.760Transferler27 206.958.704 -206.958.704 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56.179.055 -56.179.055 -56.179.055Dönem Karı (Zararı)27 -56.179.055 -56.179.055 -56.179.055Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-700.240 -700.240 -700.240Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465Transferler27 -56.179.055 56.179.055 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.236.237 52.236.237 52.236.237Dönem Karı (Zararı)27 52.236.237 52.236.237 52.236.237Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)700.240 -331.706 368.534 368.534Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 52.236.237 -56.179.055DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.236.237 -56.179.055Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları52.236.237 -56.179.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823599BIST