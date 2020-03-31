***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2020 22:03
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALAİTTİN SILAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
ONUR AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Üst Düzey Yönetici Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. İdari İşler Direktörü Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ERSİN BENGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Müdürü Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RESUL KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ERMAN KENDİBAŞINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.11.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833699
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6201
En Düşük
6,6110
18:057,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3083
En Düşük
7,2857
18:05335,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -7,67
|Açılış
|: 335,73
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
334,95
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1900
|8,2310
|% 0,57
|
|Frank
|6,8482
|6,8895
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7529
|1,7617
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.578
|-0,12
|
|Altın Gr.
|335
|336
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|13,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,97
|25,97
|0,01
|