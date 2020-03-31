GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2020 22:03
GÜNCEL HABERLER



***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALAİTTİN SILAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
ONUR AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Üst Düzey Yönetici Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. İdari İşler Direktörü Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ERSİN BENGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Müdürü Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RESUL KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ERMAN KENDİBAŞINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.11.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833699


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.644
Değişim :  1,80% |  1.584,25
Açılış :  89.279  
Önceki Kapanış :  88.059  
En Yüksek
90.269 En Düşük
88.642
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 0,77 8.248.634 % 10,00  
ETYAT 0,99 2.845.327 % 10,00  
BMELK 1,10 122.579 % 10,00  
GSDHO 1,21 50.267.537 % 10,00  
INTEM 7,26 2.530.819 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1900 8,2310 % 0,57  
Frank 6,8482 6,8895 % 0,26  
Riyal 1,7529 1,7617 % 0,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.578 -0,12  
Altın Gr. 335 336 -7,57  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,95 13,98 -0,01  
Gümüş Gr. 2,97 2,97 -0,01  
B. Petrol 25,97 25,97 0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru