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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.07.2021 16:53



***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1433333.333 TRY 0,67 YÖNETİM KURULU ADAY GÖSTERME
B Hamiline 1 TRY 213566666.667 TRY 99,33

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KURTULUŞ AKYÜZ Üst düzey yönetici Yönetici Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Yoktur
HÜLYA AKYOL Grup Finans Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Grup Finans Müdürü Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950019


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EDIP 2,87 16.664.243 % 7,49  
SILVR 5,98 41.070.327 % 6,03  
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Altın Gr. 503 503 -1,15  
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Tam 3.314 3.397 -12,37  
Yarım 1.602 1.643 -5,99  
Çeyrek 803 822 -2,99  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 0,10  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,00  
B. Petrol 75,07 75,07 0,95  
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