***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.07.2021 16:53
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1433333.333 TRY 0,67 YÖNETİM KURULU ADAY GÖSTERME
B Hamiline 1 TRY 213566666.667 TRY 99,33
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KURTULUŞ AKYÜZ Üst düzey yönetici Yönetici Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Yoktur
HÜLYA AKYOL Grup Finans Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Grup Finans Müdürü Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950019
BIST
17:021.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:028,6670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0257
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
17:0210,2978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0184
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:02503,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 503,14
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:00
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,38
|102.672.470
|% 9,26
|
|EDIP
|2,87
|16.664.243
|% 7,49
|
|SILVR
|5,98
|41.070.327
|% 6,03
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|48.291.803
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.413.978
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.083.957
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,30
|11.717.584
|% -8,14
|
|KTSKR
|17,37
|69.333.450
|% -8,10
|
|KRDMD
|7,25
|654.762.098
|% 2,40
|
|THYAO
|13,61
|638.124.017
|% -0,37
|
|PETKM
|5,48
|610.612.944
|% 2,62
|
|GARAN
|8,50
|596.421.609
|% -0,70
|
|EREGL
|17,98
|493.973.689
|% 2,39
|
|PEKGY
|1,10
|232.083.957
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|313.771.593
|% 2,22
|
|PETKM
|5,48
|610.612.944
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,85
|184.706.028
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,25
|654.762.098
|% 2,40
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6637
|8,6674
|% -0,29
|
|Euro
|10,2853
|10,2899
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9769
|12,0370
|% 0,17
|
|Frank
|9,4320
|9,4888
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3051
|2,3167
|% -0,28
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,10
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|-12,37
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|-5,99
|
|Çeyrek
|803
|822
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|75,07
|75,07
|0,95
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:13TIRE
Yüzde 5.47 oranında artışla 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 468, 412 adet işlem
-
17:12EDIP
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 149, 158 adet işlem
-
17:10NTGAZ
Yüzde 9.65 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 458, 259 adet işlem
-
17:09SILVR
Yüzde 6.38 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 886, 910 adet işlem
-
17:08BASGZ
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 860, 079 adet işlem