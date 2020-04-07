***YGGYO* *AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.04.2020 09:13
***YGGYO******AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSA, YGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,74 TL Teorik Fiyat: 6,28 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YGGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,03 TL Teorik Fiyat: 11,87 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835599
BIST
12:5793.908
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Yüksek
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En Düşük
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|: 362,00
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365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|147.542.329
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.634
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.237.710
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|RALYH
|7,00
|1.064.019
|% -3,18
|
|PGSUS
|40,20
|325.648.963
|% 9,78
|
|KOZAL
|64,30
|117.169.471
|% 2,23
|
|HALKB
|5,12
|104.892.094
|% 1,19
|
|ODAS
|1,45
|80.210.592
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,07
|77.663.541
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,07
|77.663.541
|% 0,94
|
|ODAS
|1,45
|80.210.592
|% 0,69
|
|ADESE
|1,15
|38.603.207
|% 3,60
|
|AVOD
|1,77
|23.005.652
|% 1,72
|
|HDFGS
|1,92
|20.529.226
|% 6,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2898
|8,3314
|% 0,33
|
|Frank
|6,9155
|6,9572
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7914
|1,8004
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-9,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,24
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,83
|33,83
|0,78
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