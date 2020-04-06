***YGGYO* *AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YGGYO******AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKSA, YGGYO07.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKSA AKSA 0,74 0,629YENI GIMAT GMYO YGGYO 1,03 1,03Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835321BIST