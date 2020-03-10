YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RAYSG
|3,56
|150.920
|% 11,95
|BRKSN
|4,45
|11.371.646
|% 9,34
|CELHA
|7,94
|529.773
|% 8,62
|DESPC
|5,29
|6.043.565
|% 7,96
|ARMDA
|20,58
|893.837
|% 7,81
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9673
|8,0073
|% -0,85
|Frank
|6,5390
|6,5784
|% -1,09
|Riyal
|1,6280
|1,6362
|% -0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-20,56
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,57
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|B. Petrol
|35,93
|35,93
|1,57
Seans Raporu
- 10:51DOKTA Yüzde 7.21 oranında artışla 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 716 adet işlem
- 10:50CELHA Yüzde 8.07 oranında artışla 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 852 adet işlem
- 10:49BRKSN Yüzde 10.32 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 560, 313 adet işlem
- 10:48XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2235, 48 artarak (% 1.80 ) 126, 374
- 10:48 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, ODAS, EKGYO