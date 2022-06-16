***YGGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
16.06.2022 09:48
***YGGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'nin 14.06.2022 tarihinde başlayan % 50 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 16.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037560
BIST
15:022.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 27,44
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
15:0217,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:0218,1485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1267
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:021.027,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,76
|Açılış
|: 1.027,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.903.272
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,31
|64.945.318
|% 8,59
|
|SANEL
|6,68
|8.773.598
|% 8,44
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,36
|3.106.803
|% -4,65
|
|YGGYO
|21,54
|12.161.733
|% -3,75
|
|BAYRK
|6,02
|5.765.327
|% -3,37
|
|THYAO
|47,92
|2.378.779.869
|% 1,23
|
|EREGL
|28,80
|2.009.009.786
|% -1,37
|
|SISE
|21,64
|1.228.218.912
|% 2,75
|
|SASA
|45,68
|1.140.233.943
|% 0,53
|
|KOZAL
|190,70
|910.869.246
|% 6,18
|
|PRDGS
|2,82
|459.805.092
|% 2,17
|
|ODAS
|2,96
|380.322.694
|% -1,99
|
|YKBNK
|4,75
|457.972.851
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,58
|215.538.827
|% 1,18
|
|AKBNK
|8,66
|699.610.359
|% 2,24
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2948
|17,3188
|% 0,12
|
|Euro
|18,1289
|18,1701
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,1467
|21,2527
|% -0,75
|
|Frank
|17,8807
|17,9884
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5930
|4,6160
|% -0,10
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-9,26
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-7,13
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.795
|6.906
|-60,00
|
|Yarım
|3.336
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,14
|