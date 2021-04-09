***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2021Tescil Tarihi07.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2021 tarih ve 10305 sayı NosuAçıklamalar2021 Yılı için önerilen Bağımsız Denetim KuruluşuDenge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüşavirlikA.Ş. (Mazars)Genel Kurul onayının akabinde, tescil ve İlan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925971BIST