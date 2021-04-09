***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.04.2021 09:24
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
07.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2021 tarih ve 10305 sayı Nosu
Açıklamalar
2021 Yılı için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu
Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
A.Ş. (Mazars)
Genel Kurul onayının akabinde, tescil ve İlan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925971
BIST
12:101.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,16
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:108,1452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:109,6900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0267
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:10457,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,82
|Açılış
|: 457,43
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:08
|TUREX
|14,52
|189.239
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.801.907
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|371.730
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.207.890
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.266.454
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.358.388
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.907.075
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|EREGL
|16,10
|433.931.141
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,42
|259.535.760
|% -0,13
|
|JANTS
|879,10
|256.843.522
|% 3,42
|
|GARAN
|6,74
|200.012.961
|% -0,30
|
|ITTFH
|2,90
|190.775.305
|% 9,85
|
|EKGYO
|1,92
|93.280.733
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|182.347.657
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,30
|155.037.021
|% -1,79
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1405
|8,1444
|% 0,15
|
|Euro
|9,6856
|9,6913
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1371
|11,1929
|% -0,04
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% 0,16
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-24,19
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-11,70
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,85
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 5, 202.00 milyon TL de
-
12:20YGYO
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 481, 603 adet işlem
-
12:18MRGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 649, 382 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, HALKB, VAKBN