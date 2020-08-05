***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 65.095.908 110.349.138 13.637.059 56.182.637Satışların Maliyeti16 -17.159.922 -21.722.768 -5.694.779 -12.338.964TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.935.986 88.626.370 7.942.280 43.843.673BRÜT KAR (ZARAR)47.935.986 88.626.370 7.942.280 43.843.673Genel Yönetim Giderleri17 -2.180.789 -2.091.355 -983.184 -994.541Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.979.714 7.620.359 2.757.970 3.008.253Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -957.147 -5.017.133 -437.844 -3.506.603ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.777.764 89.138.241 9.279.222 42.350.782Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 21.574.645 35.740.556 11.346.158 17.202.684Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -245.899 -162.172FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.352.409 124.632.898 20.625.380 59.391.294Finansman Giderleri-22.796 -18.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294DÖNEM KARI (ZARARI)72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 0,46130000 0,79240000 0,13170000 0,36890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.308.189 88.547.112Dönem Karı (Zararı)72.329.613 124.632.898Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.892.120 -27.601.411Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 141.193 36.092Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-56.901 2.169.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 14 32.379 -30.838Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 107.417 2.378.963Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -196.697 -178.566Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18, 19 -16.997.183 -30.052.961Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20.771Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 245.899İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.974.903 -8.981.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.338.688 -3.459.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.294.365 -7.115.722Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.239 -434.813Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-248.000 349.736Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-828.719 -340.287Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler202.373 5.746.584Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)520.917 -3.781.902İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.340 54.528Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.462.590 88.050.170Alınan Faiz18 386.965 1.228.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -70.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)458.634 -660.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI31.083.515 34.092.136Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -577.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-325.000 -11.396Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -325.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -11.396Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -112.500 -743.322Alınan Temettüler19 4.922.450 6.599.773Alınan Faiz15.870.686 28.824.510FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.547.785 -157.812.285İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096 -7.660.605Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-101.499Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-101.499Ödenen Temettüler-165.872.190 -150.151.680YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-93.156.081 -35.173.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-93.156.081 -35.173.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ370.730.029 271.022.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 277.573.948 235.849.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 277.573.948 370.730.029Ticari Alacaklar14.006.644 11.471.259İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 500.000 561.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.506.644 10.909.437Diğer Alacaklar6.969.201 6.855.729İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.969.201 6.855.729Stoklar8 63.748 65.987Peşin Ödenmiş Giderler9 172.009 630.643Diğer Dönen Varlıklar8.587 17.927ARA TOPLAM298.794.137 389.771.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR298.794.137 389.771.574DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.000.000 12.727.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.897.958.789 1.897.846.289Maddi Duran Varlıklar11 775.900 497.494Kullanım Hakkı Varlıkları11 44.502 131.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 27.182 34.630Peşin Ödenmiş Giderler9 248.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.901.054.373 1.911.237.945TOPLAM VARLIKLAR2.199.848.510 2.301.009.519KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar69.183 147.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.183 147.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar69.183 147.886Ticari Borçlar3.375.247 4.203.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.375.247 4.203.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 296.376 107.114Diğer Borçlar4.706.425 6.012.147İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 1.339.077 1.092.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.367.348 4.919.280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.573.984 6.053.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.573.984 6.053.067Kısa Vadeli Karşılıklar12.080.734 11.965.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.747Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 12.072.987 11.965.570ARA TOPLAM27.101.949 28.489.750TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.101.949 28.489.750UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.425.626 4.499.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.425.626 4.499.953Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 5.425.626 4.499.953Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)639.370İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 639.370Uzun Vadeli Karşılıklar234.915 210.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 234.915 210.283TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.299.911 4.710.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.401.860 33.199.986ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.166.446.650 2.267.809.533Ödenmiş Sermaye15.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)15.b -33.066.282 -25.492.186Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.c 139.436.832 115.427.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.826.466.487 1.671.797.378Net Dönem Karı veya Zararı72.329.613 344.797.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.166.446.650 2.267.809.533TOPLAM KAYNAKLAR2.199.848.510 2.301.009.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Transferler32.289.164 243.429.826 -275.718.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)124.632.898 124.632.898 124.632.898Dönem Karı (Zararı)124.632.898 124.632.898 124.632.898Kar Payları-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.660.605 -7.660.605 -7.660.605Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -23.927.880 113.862.779 1.673.361.684 124.632.898 2.049.209.481 2.049.209.481Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Transferler24.009.747 320.787.509 -344.797.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.329.613 72.329.613 72.329.613Dönem Karı (Zararı)72.329.613 72.329.613 72.329.613Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 139.436.832 1.826.466.487 72.329.613 2.166.446.650 2.166.446.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865473BIST